LUIK SPA € 349.000 23 maart 2019

Als je vanop straat naar deze hoeve vlak bij het Havettepark kijkt, verwacht je niet dat er achter de gevel een origineel huis schuilgaat. Het is gerenoveerd en in een modern kleedje gestopt, maar het is er wel gezellig. In de woonkamer is er een open haard en in de drie slaapkamers ligt parket. Op zolder is er plaats voor twee bijkomende slaapkamers en een badkamer, want nu is er alleen een inloopdouche. Een van de sterke punten is de oude hooiopslagplaats die deels is opengemaakt en nu gebruikt wordt als overdekt terras. Dankzij de kachel is het er zelfs tijdens de winter aangenaam zitten. Aan de schuren en garages kan eventueel een andere invulling gegeven worden. In de buurt van Spa zijn er heel wat ontspanningsmogelijkheden.

