Luik kleurt wit 04 juni 2018

Bijna 3.000 mensen, getooid in witte kledij en met witte rozen en ballonnen in de hand, hebben gisteren in hartje Luik deelgenomen aan een Witte Mars ter nagedachtenis van Cyril Vangriecken (22), Soraya Belkacemi (44) en Lucile Garcia (53). De drie werden vorige dinsdag doodgeschoten door gedetineerde Benjamin Herman (31), die met penitentiair verlof was. "Dit is in de eerste plaats een eerbetoon aan onze vriend Cyril, maar ook aan de twee agentes", vertelt organisator Raphael Delnoy. "Tragisch dat zo'n fantastische student door zo'n gebeurtenis het leven verliest." Eindplaats was café Aux Augustins, waar de schietpartij plaatsvond. Vandaag wordt Cyril begraven, morgen neemt men in Luik afscheid van Soraya en Lucile. (KSN)

