Luik herdenkt slachtoffers terreur 04 juni 2018

Honderden witte ballonnen vliegen de lucht in na een witte mars gisteren in Luik. Bijna 3.000 mensen stapten door de stad om de slachtoffers te herdenken van de terreuraanval. Twee agentes en een student werden vorige week dinsdag doodgeschoten door gedetineerde Benjamin Herman, die met penitentiair verlof was.

