LUIK BÜLLINGEN 199.000 23 maart 2019

00u00 0

Dit huis is één van de tien drieslaapkamerwoningen van het project Osterbach, een privédomein van 8.000 m² waar ook veertien appartementen staan. Ze zijn allemaal ecologisch en uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp. De woning is netjes afgewerkt in een neutrale stijl met hier en daar een warm accent, zoals de houten vloer in de badkamer. De leefruimte vormt één rechthoekig geheel met grote ramen aan de zijkant en op het einde een volledig uitgeruste keuken. De gemeenschappelijke kosten zijn beperkt, omdat de opbrengst van de groenestroomcertificaten gebruikt wordt voor onder meer het tuinonderhoud. Prima gelegen, op twee minuten wandelen van het centrum met alle voorzieningen en op een kwartiertje stappen van het meer van Bütgenbach.

