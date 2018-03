Luigi Di Maio (31, Vijfsterrenbeweging) 03 maart 2018

00u00 0

De Movimento Cinque Stelle (M5S) is anti-establishment, groen, links, rechts en averechts tegelijk. De jonge Di Maio is de opvolger van de comedian Beppe Grillo. Een diploma heeft hij niet. Zijn partij kan wel eens de grootste zijn, zondag. Ze is vandaag minder anti-Europees en minder anti-euro dan ze vroeger was.