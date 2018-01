Luie postbode beschadigt grasperkjes 00u00 0

Enkele inwoners van Sint-Stevens-Woluwe in Vlaams-Brabbant ergeren zich steeds meer aan hun krantenbezorger. Die weigert namelijk om uit zijn auto te stappen tijdens zijn ronde en beschadigt op die manier heel wat grasperkjes. "Hij rijdt de grasperkjes op en steekt vervolgens door zijn autoraam de krant in de brievenbus. Of hij is te lui om uit te stappen, of hij staat onder een enorme tijdsdruk", klinkt het bij een inwoner. "Wij zijn ondertussen op de hoogte van dit probleem", zegt een woordvoerder van bpost. "We hebben aan de collega's ter plaatse gevraagd om een onderzoek te starten." (VDBS)