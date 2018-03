Luid snurkende gevangene krijgt privécel 31 maart 2018

Een gedetineerde uit de gevangenis van Brugge die extreem luid snurkt, heeft een privécel gekregen. Het geronk van André Drabs (60) haalt op piekmomenten 93 decibel, het equivalent van een drilboor. En da's niet naar de zin van zijn celgenoten, die hem naar verluidt geregeld wekken met een vuistslag. Drabs eiste daarom via kort geding een privécel. Hoewel hij die dus al op 4 maart gekregen heeft, blijft hij een dwangsom van 500 euro eisen per dag die hij - mogelijk in de toekomst - in een meerpersoonscel moet slijten. "We willen er zeker van zijn dat hij zijn huidige cel kan behouden tot het einde van zijn detentie", zegt Drabs' advocaat. Volgens Justitie heeft de man daar geen recht op. "In het verleden heeft hij zelfs eens een privécel geweigerd. Bovendien kan een rechter geen beslissing nemen die toebehoort aan de uitvoerende macht." Uitspraak op 13 april. (SDVO)

