Lufthansa bekijkt overname Norwegian 19 juni 2018

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, waar ook Brussels Airlines deel van uitmaakt, denkt na over de overname van de Noorse lowcostmaatschappij Norwegian. Lufthansa zou daarmee de koploper in goedkopere langeafstandsvluchten binnenhalen. Of het ook tot een deal komt, valt nog af te wachten. Dat hangt af van "de strategische meerwaarde, de prijs en de mededingingsrestricties", vertelt Lufthansa-topman Carsten Spohr aan het Duitse dagblad 'Süddeutsche Zeitung'. Norwegian wees onlangs al twee overnamepogingen van International Airlines Group (IAG) af. Het moederconcern van onder meer British Airways, Iberia en Vueling, dat al een 4%-belang heeft in Norwegian, raakte het niet eens over de prijs. Bij Lufthansa zou Norwegian alvast bij Eurowings worden ondergebracht, waartoe ook Brussels Airlines behoort.

