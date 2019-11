Exclusief voor abonnees Ludo Van Campenhout opnieuw opgenomen voor drankverslaving 05 november 2019

00u00 0

Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) is opnieuw opgenomen voor zijn drankverslaving. Hoe zijn ambt - hij is schepen van onder meer Sport en Diamant - in de tussentijd ingevuld zal worden, is niet duidelijk. Fons Duchateau, lokaal N-VA-voorzitter, reageerde kort. "Schepen Van Campenhout is momenteel opgenomen. Vermits hij onder behandeling staat, vinden wij het bijzonder onkies om daar nu op te reageren. Wij zullen over de invulling van het schepenambt communiceren op het gepaste moment." Van Campenhout werd al twee keer opgenomen om zijn verslaving te behandelen. In 2012 volgde hij een kuur van drie weken op Curaçao en in 2017 gaf hij zijn schepenambt acht weken af voor een behandeling. (ADA)

