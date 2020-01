Exclusief voor abonnees Ludo Van Campenhout hervalt en stopt meteen als schepen 07 januari 2020

Antwerps schepen van Sport en Diamant Ludo Van Campenhout (53) is hervallen in zijn drankverslaving. Nadat de N-VA'er in november vorig jaar werd opgenomen voor alcoholproblemen, maakte hij vorige maand bekend dat hij ontslag zou nemen als schepen. Hij zou nog in functie blijven tot oktober dit jaar, maar dat zit er dus niet meer in. "Hij krijgt zijn ziekte niet onder controle", zo liet Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau gisteravond weten. "We hebben als partij alles gedaan wat mogelijk was. Het beste wat we nu kunnen doen, is Ludo meteen laten stoppen." Deze week nog wordt een nieuwe schepen aangeduid.