Exclusief voor abonnees Ludiek zelfgeschilderd fietspad levert GAS-boete op 03 juli 2020

00u00 0

Eind mei verscheen op de Turnhoutsebaan in Antwerpen een nieuw fietspad. Onbekenden brachten het met afwasbare krijtverf aan. Met de actie wilden ze duidelijk maken dat ook fietsers er een veilige plek moeten krijgen. Hun actie krijgt nu een gerechtelijk staartje. Tijdens hun laatste actie werden ze betrapt door de politie en werden ze verhoord. "Het was een ludieke protestactie met afwasbare krijtverf. Zoiets moet toch kunnen?" zegt Kevin Buytaert. Hij is stafmedewerker bij beweging.net en één van de initiatiefnemers van 'Pak ze aan, de Turnhoutsebaan' dat ijvert voor veiliger verkeer. "Voor alle duidelijkheid, wij hebben niets met die actie te maken. Maar we staan er volledig achter." Er wordt bezwaar ingediend tegen de twee GAS-boetes en er werd een crowdfunding op poten gezet om de boetes en gerechtskosten (in totaal 1.000 euro) te helpen betalen. (ADA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen