Exclusief voor abonnees Lucumi met Colombia naar Copa América 01 juni 2019

00u00 0

Jhon Lucumi is verrassend opgeroepen voor de Copa América door Colombiaans bondscoach Carlos Queiroz. De centrale verdediger van landskampioen Racing Genk heeft nog geen enkele cap achter zijn naam staan. Lucumi, die er zijn eerste seizoen in Genk heeft opzitten, speelde een sterke terugronde aan de zijde van Sébastien Dewaest. Lucumi is met zijn 20 jaar de jongste speler in de Colombiaanse kern. Als concurrenten heeft hij onder meer Yerry Mina, Davinson Sanchez en Cristian Zapata. De bekendste namen zijn James Rodriguez en Radamel Falcao. Carlos Bacca is er, net als José Izquierdo, verrassend genoeg niet bij. De 46ste editie van de Copa América wordt betwist in Brazilië, van 14 juni tot 7 juli. Chili is titelverdediger. (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis