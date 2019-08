Exclusief voor abonnees Lucky Lukebakio scoort wéér tegen Bayern 17 augustus 2019

Voor Dodi Lukebakio mag het elke week tegen Bayern zijn. Na zijn vier goals tegen de Rekordmeister vorig seizoen sloeg de recordaanwinst van Hertha Berlin gisteren opnieuw toe. De belofte-international lukte in minuut 36 de gelijkmaker nadat zijn poging was afgeweken op de rug van ploegmaat Ibisevic. Lucky Luke(bakio). Drie minuten later kreeg Marko Grujic de Allianz Arena zelfs helemaal stil door de 1-2 voorbij Neuer te schieten. Alleen had Robert Lewandowski niet zoveel zin in een Berlijnse stunt. De Pool, die ook voor de openingstreffer had gezorgd, zette kort voor het uur een strafschop om: 2-2. Lukebakio ging twintig minuten voor tijd moegestreden naar de kant. (VDVJ)

