Lucky loser Bemelmans naar huis 30 augustus 2018

Ruben Bemelmans (ATP 128) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde. De 30-jarige Limburger raakte in de eerste ronde niet voorbij de Spanjaard Jaume Munar (ATP 85). Hij verloor in vijf sets: 7-5, 3-6, 6-7 (3-7), 6-2 en 1-6. De partij duurde maar liefst vier uur, en dat in een New Yorkse bakoven. Bemelmans kwam als een zombie uit de kleedkamers na zijn pijnlijke nederlaag. "Zo heb ik me nog nooit gevoeld. Ik heb na de match een half uur in de kleedkamer gezeten zonder te bewegen."

