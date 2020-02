Exclusief voor abonnees Lucky goal voor Lukaku 28 februari 2020

Inter heeft zich ten koste van Ludogorets geplaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. In tegenstelling tot de heenmatch startte Lukaku deze keer wel in de basis. In een leeg San Siro - Corona-virus, weet u wel - kwam Ludogorets zowaar op voorsprong, maar een owngoal en een lucky doelpunt van Lukaku zorgden voor de 2-1