Exclusief voor abonnees Luckassen: <<Te afhankelijk van Chadli en Roofe>> 25 november 2019

Het was diééééép graven bij de Anderlecht-spelers naar hun échte gemoedstoestand na de wedstrijd. Derrick Luckassen legde de vinger op de wonde.

<<Ja, het klopt dat we het tegen een ploeg met een laag blok zeer moeilijk hebben. In dergelijke gevallen moet je meer snelheid maken, diepgang creëren en de individuele actie opzoeken. Mocht ik bijvoorbeeld de snelheid van Doku hebben, dan zou ik rennen, diep gaan en mijn tegenstander opzoeken. Dat gebeurde vandaag niet. We waren ook veel te slordig in de passing in de tweede helft om het Kortrijk echt moei- lijk te maken. In zo'n wedstrijden merk je pas hoe we offensief afhankelijk zijn van Chadli en Roofe. En dat zou niet mogen. We moeten collectief efficiënter zijn. Het gevaar moet van alle kanten kunnen komen.>> (MJR)

