Exclusief voor abonnees Luckassen out tot minstens de play-offs 21 februari 2020

In de strijd om play-off 1 kan Anderlecht niet meer rekenen op Derrick Luckassen. De Nederlander heeft een blessure aan de knie opgelopen en is vier tot zes weken out. Hij zal ten vroegste in de play-offs beschikbaar zijn. De ziekenboeg blijft overvol: Vercauteren kan enkel Yari Verschaeren en héél misschien Nacer Chadli recupereren zondag. De onbeschikbaarheid van Luckassen is voor Anderlecht geen belet om een poging te wagen de PSV-huurling langer aan zich te binden. "We hebben er nog niet over gebabbeld", aldus Luckassen. "Ik zie het allemaal wel. Als ze me willen houden, gaan we samenzitten. Ik heb het hier alleszins naar mijn zin, ik sluit niets uit." (FDZ/PJC)