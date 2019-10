Exclusief voor abonnees Luckassen inzetbaar tegen Charleroi 01 oktober 2019

00u00 0

Dat valt mee. Anderlecht kan tegen Charleroi een beroep doen op Derrick Luckassen. Het bondsparket heeft de Nederlander na zijn uitsluiting op Beerschot in de beker weliswaar één speeldag schorsing opgelegd, maar die gaat pas in vanaf 16 oktober. Luckassen mist zo de thuismatch tegen STVV op 20 oktober, want RSCA is van plan het voorstel te aanvaarden. Normaal gezien moet Vincent Kompany tegen STVV opnieuw fit zijn, dan kan hij het centrale duo vormen met Philippe Sandler. (PJC)