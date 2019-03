Luchtvervuiling veroorzaakt meer doden dan roken 13 maart 2019

00u00 0

De luchtverontreiniging eist veel meer slachtoffers dan tot nu toe werd aangenomen. Dat zeggen wetenschappers uit het Duitse Mainz. Zij hebben het over 8,8 miljoen doden per jaar. Alleen al in Europa zou het gaan om 800.000 mensen die jaarlijks voortijdig sterven door de - vooral met fijn stof - vervuilde lucht die ze dag in, dag uit inademen. Dat komt overeen met zo'n 133 mensen per 100.000 inwoners. Dat is meer dan het wereldwijde gemiddelde (120 per 100.000). Nochtans zijn de controles op ons continent strenger dan in de meeste andere regio's. Ter vergelijking: de Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal aan roken gerelateerde sterfgevallen (inclusief passief roken) op 7,2 miljoen per jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN