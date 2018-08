Luchtvervuiling maakt ons dommer 29 augustus 2018

Chronische blootstelling aan luchtvervuiling kan de intelligentie aantasten. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Yale in de VS en die van Peking bij 20.000 Chinezen, zo schrijft de BBC. Daarbij namen ze vier jaar lang de reken- en verbale vaardigheden van de proefpersonen onder de loep, en legden een verband met het dagelijks inademen van vervuilende deeltjes. Hoe meer stoffen zoals zwaveldioxide en stikstofdioxide de proefpersonen inademden, hoe lager de testresultaten. Het effect van luchtvervuiling op de verbale testen was groter voor ouderen. De onderzoekers leggen daarbij de link naar de ontwikkeling van alzheimer en andere vormen van dementie. Oudere laagopgeleide mannen zijn het grootste slachtoffer, zo blijkt. De onderzoekers vermoeden dat dat komt omdat lageropgeleiden vaker in de buitenlucht werken.

HLN