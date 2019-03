Luchtverkeersleiders waarschuwen voor vertragingen 19 maart 2019

Op de verschillende luchthavens in ons land zijn er de komende dagen vertragingen mogelijk door acties van de luchtverkeersleiders. Dat zeggen de vakbonden. Gisteren stond een nieuwe verzoeningsvergadering met de directie van Skeyes op het programma. Het bedrijf legde haar definitieve voorstel op tafel. In het plan stelt Skeyes onder meer voor om rechtstreeks personeel aan te werven voor luchtverkeersleidingscentrum CANAC2 en om verkeersleiders maximaal zes dagen op rij te laten werken. ACV en VSOA zeggen dat er weinig vooruitgang is en dat de voorstellen niet volstaan. "De directie wil het hard tegen hard spelen en ligt er niet wakker van mochten we een hele dag het luchtverkeer lamleggen", zegt Lennert Mervilde van VSOA. Volgens hem zijn er zeker acties mogelijk die tot vertragingen kunnen leiden. Ook het ACV sluit dat niet uit. "Maar we willen dit eerst met onze leden bespreken." (BHL)

