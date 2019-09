Exclusief voor abonnees Luchtverkeersleiders volgen nu ook dronevluchten 13 september 2019

00u00 0

De luchtverkeersleiders van skeyes zien voortaan ook drones op hun schermen verschijnen. "Een belangrijke stap om de veiligheid van het gecontroleerde luchtruim te garanderen", aldus skeyes. Het gaat dan om goedgekeurde commerciële dronevluchten. Gisteren werd ook de nieuwe 'Droneguide PRO' voorgesteld, een app die vertelt wat mag en niet mag met een drone. Professionele gebruikers - die vliegen met drones van meer dan 5 kilo of die hoger vliegen dan 45 meter, moeten hun vluchten altijd melden. En wanneer ze in gebieden vliegen waar dat normaal niet mag, zoals in de nabijheid van een luchthaven of boven een stad, moeten ze daar goedkeuring voor krijgen. Ook die kunnen ze aanvragen met de app: volgens skeyes-topman Johan Decuyper een wereldprimeur. Sinds maart 2018 hebben boven ons land ets meer dan 16.000 commerciële dronevluchten plaatsgevonden. Voor wie recreatief met een drone in zijn achtertuin vliegt, verandert er niets.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis