Luchtverkeersleiders melden zich ziek: geen vluchten tot vanochtend 02 maart 2019

Tussen gisteravond 23 uur en vanochtend 6 uur is het vliegverkeer boven ons land stilgelegd. Luchtverkeersleider Skeyes kon onvoldoende personeel inzetten, omdat meerdere mensen zich ziek gemeld hadden. De directie probeerde hen nog te vervangen door collega's te overtuigen een extra shift te draaien, zeggen de vakbonden, maar dat is niet gelukt. Vijf passagiersvluchten van Brussels Airlines konden nog net op tijd landen en enkele intercontinentale vluchten werden verlaat, zodat ze vandaag pas arriveren zodra het luchtruim weer vrijgegeven is. Vanochtend vertrekken de meeste vluchten gelukkig pas na 6 uur, zodat de hinder bij de start van de krokusvakantie beperkt zou moeten blijven.

