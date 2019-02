Luchtverkeersleiders geëvacueerd door gasalarm 26 februari 2019

Door een gasalarm op de terreinen van luchtverkeersleidingscentrum CANAC 2 in Steenokkerzeel zijn gistermiddag rond 12.15 uur een aantal luchtverkeersleiders geëvacueerd. Dat bevestigt Skeyes. "Door een melding van een gaslek hebben we uit voorzorg een aantal personeelsleden geëvacueerd", zegt een woordvoerder. "Toen alles in orde bleek, kon iedereen opnieuw aan het werk." Het voorval zou een kwartier geduurd hebben. De hinder voor het vliegverkeer boven ons land bleef beperkt. Op Brussels Airport werden er twee vluchten met vijf minuten vertraging gemeld. (BHL)