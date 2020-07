Exclusief voor abonnees Luchtverkeersleider vraagt personeel om niet met vliegtuig op reis te gaan 10 juli 2020

00u00 0

Luchtverkeersleider skeyes heeft in een bericht aan het personeel gepleit voor een vakantie "met de auto of de trein, in plaats van het vliegtuig". Het kaderde in een stukje over duurzaam reizen, maar deed wel de wenkbrauwen fronsen bij verschillende personeelsleden - die net instaan voor een veilig vliegverkeer. Het bericht werd snel aangepast. "Het was een ongelukkige formulering", aldus woordvoerder Dominique Dehaene. "We sturen al van het begin van de coronacrisis berichten met tips naar onze personeelsleden. Nu de vakantie aanbrak, stuurden we hen nog een lijst met leuke dingen om te beleven in eigen land. Tot nu toe raakte niemand besmet en dat willen we graag zo houden." Skeyes wil vooral reizen naar de risicogebieden afraden, niet het vliegen zelf, klinkt het. "We hebben er het volste vertrouwen in dat de luchtvaartmaatschappijen er alles aan doen om de vlucht veilig te laten verlopen."

