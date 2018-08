Luchtvaartmaatschappij Emirates zoekt personeel in België 13 augustus 2018

De luchtvaartsector mag dan te kampen hebben met sociale onrust, toch vallen er nog jobkansen te grijpen. Zo zoekt het in Dubai gevestigde Emirates ook in ons land naar cabinepersoneel. Daartoe organiseert het een jobdag op 19 augustus in het Renaissance Hotel in Brussel. Emirates is één van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld en is vooral actief op de lange afstand. De groep telt al 100 piloten en 80 cabinepersoneelsleden uit België.