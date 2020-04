Exclusief voor abonnees Luchtreiniger helpt niet tegen coronavirus 25 april 2020

Wie de luchtkwaliteit in zijn huis wil verbeteren, kan opteren voor een luchtreiniger met een HEPA-filter. Die toestellen zijn doeltreffend om stofdeeltjes of pollen te filteren, maar zeker niet om alle vervuilende stoffen uit de lucht te halen. Ook ziekteverwekkende micro-organismen of virussen als Covid-19 kunnen deze toestellen niet uit de lucht verwijderen.