Luchtmachtbaas blikt terug op missie tegen IS: "We kunnen de vijand niet doodkietelen"

00u00 0 Generaal-majoor van de luchtmacht Frederik Vansina en zijn mannen blijven nu minstens een jaar weg uit het Midden-Oosten. De Krant De mannen die met hun F-16's sinds 2014 bommen dropten op de terroristen van IS, zijn weer thuis. Minstens een jaar blijven ze ver weg van de vuile oorlog die het Midden-Oosten al zo lang teistert. Maar heeft het iets opgeleverd, de luchtoperatie van de coalitie? "De macht van IS is fors afgebrokkeld", zegt de grote chef van de luchtmacht.

Sinds oud-president van de VS Barack Obama in 2014 een internationale coalitie op de been bracht tegen Islamitische Staat, vechten de Belgen mee. Vanuit de lucht, eerst met 6 en dan met 4 F-16's. Eerst bombardeerden we enkel IS-doelwitten in Irak, later ook in Syrië. Maar sinds tweede kerstdag zijn onze militairen terug: Nederland neemt de fakkel weer een jaar over. Of we nog terugkeren, is niet beslist. "Het militaire doel is grotendeels bereikt", zegt generaal-majoor van de luchtmacht Frederik Vansina. "Toen we aan de missie begonnen, was IS zich als een olievlek aan het verspreiden in Syrië en Irak. (toont een kaartje) Kijk maar: IS heeft enorm veel terrein verloren. Met een muur van staal hielden we hen tegen vóór Bagdad. Dat IS de hoofdstad niet in handen kreeg, was symbolisch erg belangrijk. Het had de organisatie een soort legitimiteit gegeven én ons werk bemoeilijkt. Tegelijk hebben we het Iraakse leger uit het slop getrokken. Toen wij aankwamen was het leger niet opgeleid, compleet gedemoraliseerd, op de vlucht voor IS en vocht het met kapot materiaal. Als de coalitie niet was tussengekomen, was Irak nu een kalifaat."

Op uw kaartje oogt het indrukwekkend: IS is fors teruggedreven. Maar een ideologie kan je niet doden met wapens.

"Dat klopt. De ideologie is niet dood. De oplossing van zo'n conflict bestaat uit 3 D's: diplomacy, defense and development. Vertaald: diplomatie, defensie en ontwikkeling. Als de diplomatie faalt, moet je de ideologie op een bepaald moment militair bekampen - denk maar aan het nazisme. Het militaire ingrijpen is voor een groot stuk gebeurd en er moet nu - toch in Irak - werk gemaakt worden van een goed functionerende maatschappij. Die moet zeker niet identiek zijn aan de onze. In Libië was dat de grote fout, het Westen zorgde niet voor ontwikkeling. Het gevolg is bekend: complete chaos."

