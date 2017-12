Luchtkwaliteit verbetert nauwelijks 00u00 0

De luchtkwaliteit in ons land is in 2017 iets verbeterd, maar blijft nog steeds onder de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De aanwezigheid van fijn stof in de lucht daalde licht: tijdens de zomer werd de ozondrempel bijvoorbeeld nooit overschreden. Erger blijft de aanwezigheid van stikstofdioxide (NO2) in de lucht, die in ons land maar niet naar beneden gaat. De stof komt vrij bij verbrandingsprocessen en wordt sterk beïnvloed door het verkeer. NO2 blijft een groot probleem in de steden. Vooral op grote boulevards die worden afgezoomd door flatgebouwen, blijft de pollutie hangen. "Daar wordt de Europese drempel van 40 microgram per kubieke meter te vaak overschreden", stelt Ircel vast.

