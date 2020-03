Exclusief voor abonnees Luchtkwaliteit profiteert van maatregelen 24 maart 2020

De luchtkwaliteit in ons land is sinds zaterdag sterk verbeterd. Dat komt voor een deel door de coronamaatregelen. Doordat veel mensen thuis werken of tijdelijk werkloos zijn, is er veel minder personenverkeer, en dat heeft zeker een positief effect, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. "Het is moeilijk in percentages te becijferen wat het precieze effect is, maar er is alleszins veel minder uitstoot." Zo is er minder van het verkeersgerelateerde stikstofdioxide gemeten en hangt er minder fijn stof in de lucht. Al speelt ook het weer een belangrijke rol: doordat er veel wind is, krijgt ons land zuivere lucht aangevoerd vanuit Scandinavië.

