Exclusief voor abonnees Luchtkwaliteit is opnieuw beter 11 april 2020



Er zit weer minder fijn stof in de lucht in vergelijking met de voorbije dagen. Toen werd overal in het land de drempel van 50 microgram per kubieke meter overschreden, waarna de gewesten een informatiebericht met adviezen uitstuurden om de uitstoot van fijn stof te verminderen.

