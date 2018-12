Luchthavendouane vindt geld vermomd als Chinese boeken €870.000 04 december 2018

Een 26-jarige man die via Rusland naar China vloog, is op de luchthaven van Düsseldorf betrapt met bijna 870.000 euro in zijn bagage. Het geld was zo verpakt dat het leek op Chinese boeken. De man, die van Frans-Chinese oorsprong zou zijn, kon niet uitleggen van wie het geld was en waarom hij het vervoerde toen hij op 10 november werd betrapt, aldus de douaniers. De man mocht zijn reis voortzetten, maar het geld werd in beslag genomen en er werd een onderzoek gestart. De Duitse wetgeving stelt dat de export van grote sommen cash gemeld moet worden om witwaspraktijken tegen te gaan.