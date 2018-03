Luchthaven veilt Grote Kunst 20 maart 2018

Brussels Airport veilt vanaf zondag een honderdtal kunstwerken voor het goede doel. Heel wat van de werken hadden ooit een plek in de luchthaven van Zaventem. Eén van de topwerken is Scimitar van Panamarenko. Tot voor kort konden oplettende bezoekers dit werk van ongeveer 3 bij 7 meter nog bewonderen in de nok van de terminal. Wie het wil kopen, heeft niet alleen veel ruimte nodig, maar ook een dikke portefeuille. Veilinghuis Campo&Campo schat een goede 150.000 euro voor het werk te kunnen ophalen. Een ander iconisch werk is dat van kunstenaar Jean-Michel Folon. Het gigantische beeld van een man met een propeller als gezicht sierde jarenlang de vertrekhal. Ook dit werk zou al snel 100.000 euro kunnen opbrengen. Naast grote beelden zijn er ook heel wat schilderijen te koop en enkele oude glazen zitbankjes. (ADA)

