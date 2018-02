Luchthaven schrapt mededelingen 24 februari 2018

De luchthaven Changi in Singapore, een van de grootste luchtvaartknooppunten in Zuidoost-Azië, schrapt de 'laatste oproep om aan boord te gaan van het vliegtuig'. De publieke mededelingen verdwijnen om het lawaai in de terminal te beperken. Passagiers kunnen zo focussen op meer essentiële berichten, zegt de luchthavendirectie. Het toenemende aantal vluchten en passagiers in luchthavens wereldwijd leidt overal tot luidruchtiger luchthavens omdat ook het aantal mededelingen via de luidsprekers stijgt. In Changi Airport bijvoorbeeld klinkt om de vijf minuten een bericht over een vertrekkend vliegtuig. Daardoor hebben de passagiers minder aandacht voor die mededelingen, zodat ze ook de levensbelangrijke veiligheidswaarschuwingen niet meer horen. De kans is groot dat het voorbeeld uit Singapore navolging krijgt, en je voortaan dus veel meer zelf de vertrektijd van je vliegtuig in het oog moet houden. (JL)

