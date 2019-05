Exclusief voor abonnees Luchthaven ontruimd na valse bommelding: dader riskeert fikse boete 31 mei 2019

De luchthaven van Zaventem is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig ontruimd na een vals bomalarm. Een man belde even na middernacht naar de Brusselse politie met de melding dat hij binnen het halfuur 200.000 euro wou krijgen, anders zou hij een bom laten ontploffen op de luchthaven. De politie nam de dreiging ernstig en kamde het volledige luchthavengebouw uit. Daar waren op dat moment zo'n 300 mensen aanwezig, vooral personeel. De sweeping leverde uiteindelijk niets op.

