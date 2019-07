Exclusief voor abonnees Luchthaven Eindhoven dicht door valse dreigementen 17 juli 2019

De dreigementen die zondag hebben geleid tot de tijdelijke sluiting van de aankomsthal van Eindhoven Airport waren vals. Het zogenaamde slachtoffer, een 46-jarige man uit Turnhout, had de berichten naar zichzelf gestuurd. Hij is gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter en heeft alles bekend. Zondag meldde een vrouw aan de politie dat ze van een kennis doodsbedreigingen kreeg aan het adres van een vriend van haar. "Die vriend was op dat ogenblik op weg naar de luchthaven van Eindhoven om er iemand op te halen", klinkt het bij het parket van Antwerpen. "Daarop verwittigde de politie de Nederlandse marechaussee, die meteen op zoek ging naar de man." Alles bleek verzonnen. (WDH)