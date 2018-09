Luchtballonnen moeten internet verspreiden 01 september 2018

00u00 0

Hier zijn we al in paniek als de wifi een paar uur uitvalt, maar miljarden mensen in de wereld hebben nog geen toegang tot het internet. In aanzienlijke delen van Kenia is er bijvoorbeeld nog geen dekking. Loon, een zusterbedrijf van Google, wil daar nu iets aan doen door het internet te laten neerdalen uit luchtballonnen van 15 meter breed en 12 meter hoog. Die zouden vanop een hoogte van ongeveer 30 kilometer voor 3G-dekking zorgen. De stroom van de zonnepanelen aan boord wordt opgeslagen in accu's, zodat de ballonnen ook 's nachts hun werk kunnen doen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN