Lucas Van den Eynde speelt ontvoerde ijscoboer in nieuwe misdaadreeks: "Soms is het verhaal zo gênant dat het grappig wordt"

20 juni 2018

05u00 0 De Krant In zijn 34 jaar durende carrière speelde hij al honderden rollen, maar nog nooit vertolkte Lucas Van den Eynde (59) een ijsboer. Tot nu, want als 'Phil Frisco' heeft hij de hoofdrol beet in een nieuw VTM-misdaaddrama met dezelfde naam. "Een feest om te spelen, alleen ben ik niet echt verzot op ijsjes", verklapt hij op de set.

"Een tragikomisch verhaal dat met de grootste sérieux gespeeld wordt, maar soms zo gênant is dat het lachwekkende scènes oplevert." Zo omschrijft Van den Eynde 'Phil Frisco', een misdaaddrama dat nu al getipt wordt als topreeks. Zelf vertolkt hij de rol van Philip Druyts, overal bekend als Phil Frisco. Ooit nam hij het bescheiden ijswinkeltje van zijn schoonvader over en maakte er een bloeiende zaak van. "Phil heeft het gemaakt. Hij heeft heel zijn leven goed zijn centen verdiend en zit er nu warmpjes bij", vertelt Lucas ons op de set in Herentals wanneer de camera's even stoppen met draaien. "Phil heeft alles wat hij wil, en hij is een goede baas die heel populair is bij zijn werknemers. Zijn fabriek is voor hem het allerbelangrijkste." Maar helaas maakt dat de ijsboer blind voor alles wat er in zijn familie gebeurt. Phils vrouw Ariane (Viv Van Dingenen) beslist om zijn levenswerk achter zijn rug te verkopen aan een Amerikaanse multinational. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt Phil ontvoerd door twee gangsters (Koen De Bouw en Vincent Van Sande, zie kader). "Niet zomaar eender wie, maar gasten die je liefst niet tegenkomt 's avonds - en overdag ook niet, denk ik", lacht Lucas.

