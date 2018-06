Lucas Van den Eynde speelt ontvoerde ijsboer in nieuwe misdaadreeks: "Soms is het verhaal zo gênant dat het grappig wordt" LUCAS VAN DEN EYNDE SPEELT ONTVOERDE IJSBOER IN MISDAADREEKS 'PHIL FRISCO' Jolien Boeckx

20 juni 2018

In zijn 34 jaar durende carrière speelde hij al honderden rollen, maar nog nooit vertolkte Lucas Van den Eynde (59) een ijsboer. Tot nu, want als 'Phil Frisco' heeft hij de hoofdrol beet in een nieuw VTM-misdaaddrama met dezelfde naam. "Een feest om te spelen, alleen ben ik niet echt verzot op ijsjes", verklapt hij op de set.

"Een tragikomisch verhaal dat met de grootste sérieux gespeeld wordt, maar soms zo gênant is dat het lachwekkende scènes oplevert." Zo omschrijft Van den Eynde 'Phil Frisco', een misdaaddrama dat nu al getipt wordt als topreeks. Zelf vertolkt hij de rol van Philip Druyts, overal bekend als Phil Frisco. Ooit nam hij het bescheiden ijswinkeltje van zijn schoonvader over en maakte er een bloeiende zaak van.

"Phil heeft het gemaakt. Hij heeft heel zijn leven goed zijn centen verdiend en zit er nu warmpjes bij", vertelt Lucas ons op de set in Herentals wanneer de camera's even stoppen met draaien. "Phil heeft alles wat hij wil, en hij is een goede baas die heel populair is bij zijn werknemers. Zijn fabriek is voor hem het allerbelangrijkste." Maar helaas maakt dat de ijsboer blind voor alles wat er in zijn familie gebeurt. Phils vrouw Ariane (Viv Van Dingenen) beslist om zijn levenswerk achter zijn rug te verkopen aan een Amerikaanse multinational. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt Phil ontvoerd door twee gangsters (Koen De Bouw en Vincent Van Sande, zie kader). "Niet zomaar eender wie, maar gasten die je liefst niet tegenkomt 's avonds - en overdag ook niet, denk ik", lacht Lucas.

Ideaal slachtoffer

"Het doet denken aan wat er met de grote baas van Heineken gebeurd is in de jaren 80 (Freddy Heineken werd ontvoerd, red.). Die boerde ook heel goed en was dus een ideaal slachtoffer om af te dreigen. Een beetje zoals bij Phil Frisco dus. Al gaat zijn succes wel niet buiten de landsgrenzen, hoor. Eigenlijk is het een goed Kempisch verhaal, verspreid over tien straffe afleveringen. Het speelt zich ook effectief af in de Kempen en lijkt daarom een beetje op het verhaal van IJsboerke. Da's ook een begrip hier in de streek, hé. Maar daar stopt de vergelijking ook meteen."

Toch is een ijsfabrikant spelen niet echt op het lijf van Van den Eynde geschreven. "Ik ben niet echt verzot op ijsjes. Ik eet er wel eens eentje, maar niet meer of minder dan de doorsnee-Belg", lacht hij. "Met de middenstand heb ik daarentegen wél iets. Mijn vader had een succesvolle slagerij, dus ik weet wat het is om een zaak volgens de regels van de kunst draaiende te houden. Ik weet hoe zoiets in een gezin leeft. Als kind al hielp ik mee, óók in het weekend, want de klant is koning. Maar in elke rol die je speelt, neem je natuurlijk iets uit je eigen leven mee."

De opnames van 'Phil Frisco' duren nog tot september. Wanneer de reeks wordt uitgezonden op VTM wordt later bekendgemaakt. Ook Luc Wyns, Barbara Sarafian, Lize Feryn, Jan Hammenecker, Nico Sturm, Ward Kerremans en Marthe Schneider doen mee.