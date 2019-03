Luca (12) krijgt helft van de winst als zijn stoel gekocht wordt 18 maart 2019

Vanavond wordt de voorlopig laatste aflevering van 'Stukken van mensen' uitgezonden op VIER. Het afgelopen seizoen passeerden daar al heel mooie en speciale objecten, en in elke uitzending kwam ook een speciale verkoper aan bod. Vaak was dat een BV, maar vanavond is het Luca die met de aandacht gaat lopen. Met zijn 12 jaar is hij de jongste verkoper ooit in het programma.

