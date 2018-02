Luc, Isabelle en Michiel zingen André Hazes 21 februari 2018

Geen Isabelle A meer bij De Grietjes, maar de zangeres is weldra wel te horen in een bijzonder concert in de Lotto Arena. Daar eert ze op 22 april - samen met Dana Winner, Volumia!-boegbeeld Xander de Buisonjé, Michiel De Meyer en meester-vertolker Luc Caals - de in 2004 overleden André Hazes. Voor Isabelle een bijzondere dag. "Een hele eer", klinkt het. "Een grote mijnheer uit een zeer volkse buurt en met zeer bijzondere teksten." Voor Luc Caals - onze Vlaamse Hazes - wacht in Antwerpen een hoogdag. "In 2004 stak ik voor het eerst een Hazes-medley in mijn shows. 'Ik geloofde dat hij daar echt stond', klonk het uit het publiek. Datzelfde jaar stierf hij. Noem het toeval, maar sindsdien ben ik hem elk jaar blijven eren." Tickets voor 'Ode aan Hazes' zijn vanaf vandaag te bestellen via www.teleticketservice.com of telefonisch op 070/345.345. (SVH)

