Luc Bomans sterft onverwacht in 'Thuis' 11 mei 2018

Al maandenlang was duidelijk dat Luc Bomans uit 'Thuis' zou verdwijnen, maar de makers hebben de kijkers in snelheid gepakt. Het personage van Mark Willems (70) was woensdag voor het laatst in de soap te zien. Tijdens een roadtrip overleed Luc zachtjes in zijn slaap, met z'n broer Frank (Pol Goossen) en z'n zoon Louis (Mathias Vergels) naast zich. De kijkers hadden zijn dood pas over enkele weken verwacht, want rolstoelpatiënt Luc had onlangs zijn euthanasiepapieren getekend. Willems vertolkte de rol al sinds de 65ste aflevering in 1996. "Op mijn laatste draaidag kreeg ik een warm applaus en hebben we getoost. Ik heb nu meer tijd om te reizen, en er staan enkele theaterproducties op de agenda." Vergels zal zijn tv-vader missen. "Na zijn laatste scène hebben we allebei gehuild." (HL)

