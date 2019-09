Exclusief voor abonnees Luc Appermont presenteert Schlagerfestival 18 september 2019

Wanneer Bart Kaëll het podium van het Schlagerfestival betreedt, zal hij aangekondigd worden door zijn eigen partner. De organisatie kon Luc Appermont (69) strikken als presentator voor de vijftiende editie. Het is een primeur voor Appermont. Vorig jaar was de presentatie nog in handen van Kürt Rogiers, maar die moest passen door zijn werk voor het theaterstuk 'Assisen II - De Gifmoord'. Opvallende gast in de Hasseltse Ethias Arena wordt alvast Raymond van het Groenewoud. Andere namen op de line-up zijn De Romeo's, Jan Smit, Willy Sommers, Laura Lynn, Christoff en Wim Soutaer. Het Schlagerfestival vindt plaats op 27, 28 en 29 maart en 4 april.

