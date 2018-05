LRM investeert 11 miljoen in Vlaanderens grootste batterijpark 15 mei 2018

00u00 0

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft 11 miljoen euro gepompt in de bouw van Vlaanderens grootste batterij-park. In totaal staan er liefst 140 batterijen, geleverd door Tesla, op het bedrijventerrein Terhills in Dilsen-Stokkem. Samen kunnen die voor 18 megawatt energie opslaan. LRM's partner, energietechnologiebedrijf REstore, koppelt de batterijen op de netwerken van grote industriële verbruikers en bouwt zo een nog grotere, virtuele elektriciteitscentrale van 30 à 40 megawatt. Het idee: onevenwichten op het hoogspanningsnet van beheerder Elia opvangen. Bij een piek op het net slaan de batterijen stroom op, bij verlies leveren ze weer stroom af. Zo bieden ze een duurzaam alternatief voor het inschakelen van gascentrales. In een tweede fase zal een deel van de capaciteit dienen om het nabijgelegen Center Parcs-resort van duurzame energie te voorzien. In combinatie met de aanwezige zonnepanelen zal het park 100% groen zijn, een primeur voor Europa. (HG/MMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN