Lp's vliegen de deur uit bij Aldi, Action en Colruyt 18 december 2018

00u00 0

Lp's van AC/DC in de Action, ABBA in de Aldi en Johnny Cash in de Colruyt. Om vinyl te kopen, moet je al lang niet meer in een speciaalzaak of op een rommelmarkt zijn. Tegenwoordig vind je ze ook gewoon in de supermarkt. En ze vliegen daar dezer dagen de deur uit. Bij Colruyt - dat momenteel 15 lp's aanbiedt - ligt de verkoop bijna 20% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En bij Aldi staan de platen in de top 5 van bestverkochte aanbiedingen. De lp was vorig jaar de enige fysieke muziekdrager waarvan de verkoop nog steeg, tot bijna 6 miljoen euro. (SPK)