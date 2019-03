Löw: "Toch wacht er nog veel werk" 25 maart 2019

De storm rond Joachim Löw kan even gaan liggen. Door de zege bij Nederland bouwt de bondscoach weer wat krediet op. "Het team deed het uitstekend in de eerste helft", blikte Löw terug. "De eerste tegengoal kwam wel op een slecht moment. Nadien vochten we, maar haalden we niet hetzelfde niveau als voor rust. Ach, onze kwalificatiecampagne beginnen met een zege zal helpen bij onze ontwikkeling. Toch wacht er nog veel werk. Zoals het beter veiligstellen van een voorsprong." (VDVJ)