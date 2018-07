Löw blijft aan bij Duitsland 04 juli 2018

Joachim Löw blijft bondscoach van Duitsland. Löw had na de dramatische exit van de Mannschaft in de groepsfase - een negatieve primeur voor Duitsland in de WK-historie - enkele dagen bedenktijd gevraagd, maar voelde wel de steun van de Duitse voetbalbond om door te gaan. Uiteindelijk hakte hij de knoop door om zijn contract tot 2022 uit te dienen: "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en wil me met volledige inzet toeleggen op de wederopbouw", zei Löw. Eerste doel is een vernieuwd team klaar te stomen voor de UEFA Nations League vanaf september." (BF)