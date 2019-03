Louis Vuitton trekt Jackson-collectie terug 16 maart 2019

Louis Vuitton heeft alle kleding met Michael Jackson-thema uit de herenzomercollectie gehaald. De lijn werd in januari op de Paris Fashion Week getoond en moest eigenlijk in juni in de winkels liggen. De Jackson-collectie bestond onder meer uit T-shirts waarop de dansende voeten van de zanger stonden. "Ik ben mij ervan bewust dat dit als ongepast kan worden gezien in het licht van de documentaire 'Leaving Neverland'", zegt ontwerper Virgil Abloh. "Ik veroordeel iedere vorm van kindermisbruik, geweld en onrechtmatig gedrag."