Louis Vuitton lanceert Belgische webshop 17 juli 2018

00u00 0

Belgische fans van Louis Vuitton hoeven niet meer af te zakken naar de boetieks in Antwerpen, Brussel of Knokke-Heist. Het Franse modehuis lanceert, onder het motto 'beter laat dan nooit', een eigen Belgische webshop. In die nieuwe webwinkel kunnen klanten niet alleen de bekende tassen kopen, maar ook andere lederwaren, accessoires, horloges, juwelen, koffers en parfums. Je kan de items ook laten personaliseren met bijvoorbeeld je initialen.Aankopen worden thuis geleverd of kunnen in een winkel naar keuze afgehaald worden. Louis Vuitton lanceerde zijn eerst e-shop in 2005 en is sindsdien actief in negentien landen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN