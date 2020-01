Exclusief voor abonnees Louis Vuitton in wonderland MODEWEEK PARIJS 17 januari 2020

00u00 0

Zet de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh achter de knoppen van je modemerk en je weet dat elk pak, elke klassieke vest en elke tas een rebels randje krijgt. Tot voor kort kenden jongeren Louis Vuitton enkel van de 'logohandtassen'. Maar het Franse merk is met Abloh - de man achter het überpopulaire Off White - een andere weg ingeslagen. Dat was ook in Parijs, op de derde dag van de modeweek, te zien. Abloh nam zijn publiek mee naar zijn eigen wonderland, maar wist een uitstekende balans te vinden tussen de luxe van weleer en de 'street' van vandaag. Nog altijd mahoniebruin, zwart en grijs, maar evengoed een knalroze ensemble en een wolkenkostuum - met een thema als 'heaven on earth' kon dat niet ontbreken. (BCL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis